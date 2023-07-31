Неизвестные подожгли релейный шкаф недалеко от ж/д станции Очаково в Москве

В выходные неизвестные подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги (МЖД). На движение поездов это не повлияло, заявили «РИА Новости» в компании.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля. Какие-либо подробности не приводятся, подозреваемые не задержаны. В компании попросили сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы.

Случаи поджогов релейных шкафов в стране в последнее время участились. В июле в Санкт-Петербурге из-за поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге были задержаны пригородные электрички и поезд дальнего следования. На прошлой неделе в Самаре неизвестный попытался поджечь релейный шкаф на железной дороге.

Лаура Кеффер