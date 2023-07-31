Со стороны Украины обстреляна белгородская Новопетровка: загорелся гараж и пострадал частный дом

Утром 31 июля в Белгородской области под обстрел вооруженных сил Украины попало село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет.

Губернатор уточнил, что один из снарядов попал в гараж, который в результате загорелся. Осколками второго снаряда посекло фасад и выбило окна еще в одном частном жилом доме. «Все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Информация по разрушениям уточняется»,- написал в своем телеграм-канале господин Гладков.

Согласно его данным, 29 июля ВСУ ударили по Белгородской области 80 различными видами боеприпасов, днем ранее — 42. Сводную информацию за прошлые сутки региональные власти пока не давали.

Владимир Зоркий