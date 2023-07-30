За 29 июля ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 80 снарядов

В субботу, 29 июля, ВСУ ударили по Белгородской области 80 снарядами (за 28 июля — 42). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений ни в одном населенном пункте нет.

В Белгородском районе под обстрел попали села Щетиновка, Журавлевка и Наумовка. По первому выпустили 15 артиллерийских снарядов, по второму — семь, по третьему — восемь.

В Борисовском районе из миномета атаковали окраину села Богун-Городок. Зафиксировано девять попаданий.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено семь минометных снарядов.

В Краснояружском районе ВСУ обстреляли окраину села Поповка десятью артиллерийскими снарядами, территорию между селами Репяховка и Колотиловка — четырьмя, окраину села Графовка — шестью.

В Шебекинском городском округе было выпущено четыре минометных снаряда по селу Новая Таволжанка, по пять — по хутору Марьино и по селу Красное.

Как новые атаки ВСУ влияют на восстановление пострадавшей от обстрелов Белгородщины — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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