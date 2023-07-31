После падения украинской ракеты в Таганроге к медикам с травмами обратилось 22 человека

Количество пострадавших при падении сбитой ПВО ракеты в Таганроге увеличилось с 15 до 22 человек, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале днем 30 июля.

По словам градоначальника, среди обратившихся к медикам есть один ребенок, который попал в больницу на следующий день. Мальчик получил ушиб при падении с велосипеда.

«В больнице остается девять человек с травмами. Состояние пациентов средней степени тяжести»,— написал Андрей Фатеев.

Также глава администрации Таганрога добавил, что девять граждан подали заявление на выплаты из средств областного бюджета единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС. Еще 18 человек подали заявление на выплату компенсации за поврежденное имущество. Власти города продолжают принимать заявления от пострадавших.

Обломки сбитой зенитной ракеты комплеса С-200 упали вечером в пятницу в районе кафе «Чехов сад» в Таганроге. Минобороны РФ сообщило, что это был украинский снаряд. Пострадали 15 человек,в основном от порезов осколками стекла.

Анастасия Назарова