Сегежа групп приступила к выпуску нового вида фанеры

ООО «Красфан» – фанерный завод Segezha Group (MOEX: SGZH) в Красноярском крае приступил к выпуску нового вида продукции –интерьерной фанеры. Объем производства составит 100 кбм. в месяц. В данный момент предприятие готовит к отправке первую партию продукции в объеме 30 кбм. дилерам для последующего использования во внутренней отделке помещений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»

«За счет красивой фактуры центральной части древесины хвойных пород мы получили возможность применить эту особенность в производстве нового продукта без каких-либо затрат и изменений технологии производства фанеры. К тому же хвойные породы имеют меньшую, по сравнению с лиственными, удельную плотность, а также являются более влагостойкими и лучше противостоят гниению, что позволяет использовать нашу интерьерную фанеру и для наружной отделки», – отметил Директор Красфана Егор Горелов.

Первая партия дизайнерской фанеры производства ООО «Красфан» была использована на московской выставке архитектурной графики Тотана Кузембаева «Горизонты событий». Произведения всемирно известного архитектора представлены на стендах из дизайнерской фанеры Segezha Group.

В марте 2023 года в ходе визита на «Красфан» интерьерная фанера была впервые презентована членам Ассоциации деревянного домостроения и руководителям крупных строительных компаний. Обсуждая рациональное применение фанеры в деревянном домостроении и при производстве малых архитектурных форм, эксперты отметили не только физико-механические качества, но и неподражаемую фактуру сибирского шпона, что позволит использовать этот материал в дизайне помещений для внутренней отделки.

Фанерный комбинат «Красфан» с конца 2021 года находится в составе Segezha Group. В настоящее время предприятие обеспечивает весь производственный цикл – от заготовки сырья до его глубокой комплексной переработки. На комбинате производится фанера ламинированная, шлифованная и не шлифованная общего и комбинированного назначения с наружными слоями из шпона лиственных и хвойных пород. Мощность завода по готовой продукции составляет 85 тыс. м3

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет около 16 млн га, а объем расчетной лесосеки – почти 24 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 94% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по выпуску крафт-бумаги, промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 3-м месте по производственным мощностям березовой фанеры. Компания так же на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства открыты в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем более 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»