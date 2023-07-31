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Коммерсантъ FM
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Второй тур

«Крылья Советов»—«Динамо» 3:3

Костанца, 35; Бейл, 74; Гарре, 90+1 (пен.) — Захарян, 8; Тюкавин, 30; Смолов, 39.

«Урал»—«Пари Нижний Новгород» 0:0

«Ростов»—«Зенит» 1:1

Комличенко, 90+3 (пен.) — Кассьерра, 43.

«Рубин»—«Оренбург» 1:1

Фамейе, 35 — Перес, 81.

«Факел»—«Локомотив» 1:4

Марков, 33 — Дзюба, 13; Тикнизян, 60, 89; Пиняев, 67.

«Ахмат»—ЦСКА 2:3

Конате, 27 (пен.), 45+11 (пен.) — Чалов, 13 (пен.), 45+1; 79 (пен.). Удаления: Быстров, 12; Семенов, 90+6 (2 ж.к.) — Гайич, 45+10.

«Краснодар»—«Сочи» 2:0

Кайо, 45+1; Кордоба, 90+4.

Турнирная таблица

ИВНПМО
1. «Краснодар»22005:16
2. «Зенит»21103:14
3. «Ростов»21103:24
4. «Локомотив»21106:34
5. «Крылья Советов»21105:44
6. «Урал»21102:14
7. «Спартак»11003:23
8. ЦСКА21014:43
9. «Сочи»21012:23
10. «Рубин»20203:32
11. «Оренбург»20113:41
12. «Динамо»20114:61
13. «Нижний Новгород»20110:21
14. «Ахмат»20023:50
15. «Балтика» 10010:20
16. Факел» 20022:60

Матч «Спартак»—«Балтика» пройдет сегодня.

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