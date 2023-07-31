Второй тур

И В Н П М О 1. «Краснодар» 2 2 0 0 5:1 6 2. «Зенит» 2 1 1 0 3:1 4 3. «Ростов» 2 1 1 0 3:2 4 4. «Локомотив» 2 1 1 0 6:3 4 5. «Крылья Советов» 2 1 1 0 5:4 4 6. «Урал» 2 1 1 0 2:1 4 7. «Спартак» 1 1 0 0 3:2 3 8. ЦСКА 2 1 0 1 4:4 3 9. «Сочи» 2 1 0 1 2:2 3 10. «Рубин» 2 0 2 0 3:3 2 11. «Оренбург» 2 0 1 1 3:4 1 12. «Динамо» 2 0 1 1 4:6 1 13. «Нижний Новгород» 2 0 1 1 0:2 1 14. «Ахмат» 2 0 0 2 3:5 0 15. «Балтика» 1 0 0 1 0:2 0 16. Факел» 2 0 0 2 2:6 0