Второй тур

«Крылья Советов»—«Динамо» 3:3
Костанца, 35; Бейл, 74; Гарре, 90+1 (пен.) — Захарян, 8; Тюкавин, 30; Смолов, 39.
«Урал»—«Пари Нижний Новгород» 0:0
«Ростов»—«Зенит» 1:1
Комличенко, 90+3 (пен.) — Кассьерра, 43.
«Рубин»—«Оренбург» 1:1
Фамейе, 35 — Перес, 81.
«Факел»—«Локомотив» 1:4
Марков, 33 — Дзюба, 13; Тикнизян, 60, 89; Пиняев, 67.
«Ахмат»—ЦСКА 2:3
Конате, 27 (пен.), 45+11 (пен.) — Чалов, 13 (пен.), 45+1; 79 (пен.). Удаления: Быстров, 12; Семенов, 90+6 (2 ж.к.) — Гайич, 45+10.
«Краснодар»—«Сочи» 2:0
Кайо, 45+1; Кордоба, 90+4.
Турнирная таблица
Матч «Спартак»—«Балтика» пройдет сегодня.