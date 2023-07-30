Главные анонсы 31 июля — 6 августа

31 июля, понедельник

В Нью-Йорке (США) по запросу России состоится заседание Совета Безопасности ООН по теме «использование террористических методов» Украиной.

В Багдаде (Ирак) пройдет экстренное заседание Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИДов для обсуждения ситуации с осквернением Корана в Швеции и Дании.

В Женеве (Швейцария) начнется конференция ООН по разоружению.

1 августа, вторник

В Киргизии введут режим чрезвычайной ситуации из-за дефицита электроэнергии внутри страны.

В Волгограде облсуд приступит к рассмотрению дела о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны.

2 августа, среда

«Единая Россия» утвердит списки кандидатов на выборы на новых территориях.

В Киеве состоится суд над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его сыном Александром по делу о завладении резиденцией «Межигорье».

В Москве Верховный суд России рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему спецкору «Ъ» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, осужденному за госизмену.

3 августа, четверг

В Челябинске пройдет чемпионат России по легкой атлетике.

В Шэньчжэне (Китай) женская сборная России по гандболу проведет два товарищеских матча против команды Китая.

4 августа, пятница

Во Владимирской области Мосгорсуд на выездном заседании на территории ИК-6 огласит приговор оппозиционеру Алексею Навальному, обвиняемому в создании экстремистского сообщества.

В горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии состоится марафонский забег вокруг Эльбруса.

В Гродно (Белоруссия) начнутся II Игры стран СНГ.

5 августа, суббота

В Московской области пройдет съезд Общероссийского движения предпринимателей.

В Омске состоится Сибирский международный марафон.

6 августа, воскресенье

В Лондоне (Великобритания) откроется Всемирный конгресс по машиностроению, химии и материаловедению.