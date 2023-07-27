ФСБ: два украинских агента приговорены к 15 годам колонии

Федеральная служба безопасности сообщила, что суд приговорил двух агентов украинской разведки к 15 годам колонии строгого режима. Как сообщает спецслужба, они были задержаны в 2022 году. Их обвинили в шпионаже, причастности к гибели российских военных и уничтожении военной техники в зоне проведения специальной военной операции.

Статья 276 УК РФ (шпионаж) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

«Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,— говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, которое передает «Интерфакс». В сообщении ЦОС не уточняются имена осужденных, а также суд, который вынес приговор. Неизвестен и регион.

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