СК усмотрел связь уголовного дела главы структуры «Росатома» с одной из петербургских компаний

Уголовное дело, возбужденное в отношении гендиректора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО — одна из структур «Росатома») Игоря Игина, по данным «Ъ», может быть связано с деятельностью компании из Петербурга. Речь идет о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, господин Игин незаконно получил в общей сложности 132,5 млн рублей от петербургского ООО «Спецпроект» за четыре заключенных ранее государственных контракта и за возможность заключения новых договоров. Согласно данным предварительного расследования, указанную сумму он мог получить в августе-декабре 2022 года от финансового директора «Спецпроекта» Киры Тетериной, выполнявшей роль посредника. Идея же передачи взяток фигуранту дела якобы принадлежала непосредственному руководителю компании — ее гендиректору Вадиму Королеву и его заместителю Сергею Гуляеву.

Игорь Игин был задержан силовиками в ночь на 26 июля, позднее Замоскворецкий суд Москвы отправил его в СИЗО до 24 сентября.

Подробнее об этом деле и его возможных фигурантах — в материале «Ъ» «Откаты нашли в отходах».

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