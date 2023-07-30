Литовка Мейлутите установила мировой рекорд на ЧМ на дистанции 50 метров брассом

Литовская пловчиха Рута Мейлутите выиграла чемпионат мира (ЧМ) на дистанции 50 м брассом. Она проплыла дистанцию за 29,16 сек., превзойдя мировой рекорд. Он был установлен в 2021 году итальянкой Бенедеттой Пилато, чье время составило 29,30 сек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefan Wermuth, Reuters Фото: Stefan Wermuth, Reuters

Серебряным призером стала американка Лилли Кинг (29,94), бронзу выиграла Пилато (30,04).

После этой победы 26-летняя Мейлутите стала четырехкратной чемпионкой мира. В 2019 году она завершала карьеру после пропуска трех допинг-тестов, в 2021-м вернулась в плавание.

ЧМ по водным видам спорта проходит в японской Фукуоке с 14 по 30 июля. Белорусские и российские спортсмены в нем не участвуют из-за отстранения.

Мария Федотова