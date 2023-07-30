Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался дракой подростков в Пушкине

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Петербургу представить ему доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах инцидента в Пушкинском районе города, где подрались двое несовершеннолетних.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором некий гражданин заставлял двух подростков драться друг с другом и наблюдал за происходящим. Как следовало из подписи к ролику, это было якобы на территории города Пушкина.

По факту инцидента ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовало доследственную проверку.

Напомним, ранее господин Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели клиента такси в ходе конфликта в Мурино.

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