Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на краснодарских полицейских

Председатель Следственного комитета России поручил начальнику регионального управления Андрею Маслову доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нападения на краснодарских полицейских, сообщается на сайте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал 23 МВД Фото: Telegram-канал 23 МВД

29 июля в ночное время двое сотрудников полиции были избиты возле временного поста на ул. Тургенева. Они подошли к автомобилю ВАЗ-2107, который заглох на проезжей части. Во время беседы с людьми, находившимися в машине, последние напали на полицейских. Работники правоохранительных органов получили телесные повреждения. На месте им была оказана медицинская помощь.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, один из злоумышленников задержан. Остальные находятся в розыске.

Андрей Ульченко

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