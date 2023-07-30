Задержан один из нападавших на краснодарских полицейских

Удалось задержать одного из злоумышленников, которые напали на полицейских, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Остальных разыскивают. ЧП произошло 29 июля 2023 года возле временного поста полиции на ул. Тургенева в краевой столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал 23 МВД Фото: Telegram-канал 23 МВД

Сотрудники полиции подошли к автомобилю ВАЗ-2107, который заглох на проезжей части. Во время беседы с людьми, находившимися в машине, последние напали на полицейских. Работники правоохранительных органов получили телесные повреждения. На месте им была оказана медицинская помощь.

СУ СК РФ возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Андрей Ульченко

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