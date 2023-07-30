В ДТП на трассе «Нарва» в Ленобласти погибла 78-летняя пенсионерка

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась накануне, 29 июля, в районе 15:00. По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем каршерингового Chery Tiggo, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с автомобилем Citroen Berlingo, которым управлял 57-летний мужчина.

В результате ДТП водитель каршеринга была госпитализирована в тяжелом состоянии. 78-летняя пассажирка второго авто скончалась от полученных травм в машине скорой помощи.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, как в смертельной аварии на Кольцевой автодороге в Петербурге погиб сотрудник ДПС.

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