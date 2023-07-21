В смертельном ДТП на КАД погиб сотрудник ДПС

На КАД в Санкт-Петербурге случилось столкновение автомобилей. В результате аварии погибло два человека, среди которых — сотрудник ДПС, сообщают очевидцы.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на Упрдор «Северо-Запад», ДТП случилось в ночь на 21 июля на 64-м километре внешнего кольца. Столкнулись два легковых автомобиля и один грузовик. Последствия аварии убрали с дороги наутро.

Погибло два человека, среди которых сотрудник ДПС. Второй погибший, предварительно, водитель легкового автомобиля, попавшего в аварию, сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

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