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Коммерсантъ FM
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В Марий Эл после урагана подключили к электричеству 162 населенных пункта

За сутки в Марий Эл электроснабжение было восстановлено 162 населенных пунктах. Вчера вечером, 29 июля, они остались без света из-за урагана. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев. При этом несколько санаториев и лагерей все еще работают на дизельных генераторах.

«Сегодня прошел оперативный штаб по ликвидации последствий вчерашнего урагана. Восстановлено электроснабжение около 75% пострадавших от непогоды потребителей республики. Работы непрерывно велись всю ночь. К 10.00 утра восстановлено электроснабжение, нарушенное непогодой, в 162 населенных пунктах региона»,— написал в Telegram Юрий Зайцев.

Последствия непогоды на энергетических объектах устраняют 59 бригад и 58 единиц техники. Электроснабжение социально значимых объектов идет в штатном режиме. Несколько санаториев и лагерей, в том числе на озерах Шап, Таир, Яльчик работают на дизельных генераторах.

Всего из-за урагана вечером 29 июля и ночью 30 июля погибли 10 человек, среди них как минимум трое детей. Пострадали 76.

Анастасия Ларина

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