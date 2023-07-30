Марроканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе

Футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой, кто сыграла на чемпионате мира по футболу в хиджабе. Играющая на позиции защитника Бензина провела все 90 минут на поле в матче второго тура группы H с Южной Кореей. Встреча завершилась в пользу Марокко со счетом 1:0, передает ESPN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah Mckay, Reuters Фото: Hannah Mckay, Reuters

FIFA разрешила играть в профессиональный футбол в хиджабах в 2012 году. Решение вступило в силу в 2014 году. Сборная Марокко стала первой командой из арабских и североафриканских стран, которая вышла в групповой этап женского чемпионата мира по футболу.

Бензина выступает за футбольный клуб вооруженных сил Марокко ФАР. Команда является восьмикратным чемпионом женской лиги Марокко.

Эрдни Кагалтынов