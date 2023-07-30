В Петербурге изменили трассы движения двух автобусных маршрутов

С 31 июля в Санкт-Петербурге будут изменены трассы автобусных маршрутов №121 и №211Э. Об этом сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Уточняется, что маршрут №121 теперь будет следовать по боковому проезду улицы Руставели и далее по Лужской улице. Появится новая остановка «Улица Руставели, 48».

В свою очередь, автобус-экспресс №211Э в Сестрорецке будет ходить по Приморскому шоссе, улицы Мосина, улице Володарского, Северному переулку и Приморскому шоссе в оба направления. Он будет делать остановки: «Разлив», «Рыбацкая», «Администрация» и «Улица Борисова».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пригородные автобусы до Кудрово и Янино-1 обязали оборудовать терминалами для оплаты картами.

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