Автобусы до Кудрово и Янино-1 обязали оборудовать терминалами для оплаты картами

Роспотребнадзор через суд обязал перевозчика ООО «Никкос» (работает в Петербурге и Ленобласти) обеспечить на всех своих маршрутах во Всеволожском районе возможность для пассажиров оплачивать проезд не только наличными, но и банковскими картами.

Как сообщили в областной администрации, с жалобами на перевозчика ранее неоднократно обращались местные жители. Транспортная компания обеспечивает работу маршрутов № 801а, № 491, № 492В, № 492А, № 492, № 511, № К-533, № 534, № 801, которые следуют из Петербурга в Кудрово, Янино-1, Заневку, Павлово, Разметелево, Дубровку и поселок им. Морозова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале июня петербургский суд вынес аналогичное решение в отношении автоперевозчика ООО «Вест-сервис».

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