В Чувашии при урагане перевернулась лодка с 10 пассажирами, погиб шестимесячный младенец

Вечером 29 июля на Волге в Чувашии во время сильной грозы перевернулась моторная лодка с десятью пассажирами, среди них было шестеро детей. Погиб шестимесячный младенец. Об этом сообщили в МЧС Чувашии. Спасатели до сих пор ищут пассажиров.

Лодка следовала от острова Амоксар к правому берегу в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. Она опрокинулась в районе 20:30 мск. Предположительно двигатель лодки заглох, а затем ее опрокинула высокая волна, возникшая из-за шквалистого ветра. Спасательные жилеты были только у половины пассажиров.

Спасатели искали пассажиров затонувшей лодки ночью. При помощи местных рыбаков им удалось найти восемь пассажиров. Шестимесячный ребенок был обнаружен мертвым. Еще четырех детей увезли в больницу города Чебоксары. Спасатели до сих пор ищут еще двух пассажиров — 34-летнего водителя судна и 8-летнего мальчика.

В результате ливней со шквальным ветром и грозой 29 июля в регионах Приволжья погибли десять человек. Пострадали 76 человек.

Анастасия Ларина