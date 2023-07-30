В Ростовской области проверили работу систем оповещения после падения ракеты в Таганроге

Администрации Миллеровского района и города Гуково в Ростовской области провели проверку систем оповещения 29 июля, после падения ракеты в Таганроге. Сообщения опубликованы (1, 2) в Telegram-каналах местных властей.

Жителей местности, где проводились проверки, предупредили о планах включения сирен и призвали сохранять спокойствие.

«Во время звучания электросирен просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, оставаться на своих местах, не прерывать занятий и работу!» — написано в сообщении администрации Гуково.

Как писал ранее «Ъ», вечером 28 июля на территории города Таганрога упали части сбитой ПВО украинской зенитной ракеты комплекса С-200. В результате произошел взрыв рядом с кафе «Чехов сад». От осколков стекла и обломков пострадали 16 человек. Жители Таганрога в комментариях под постами губернатора региона Василия Голубева о происшествии писали о том, что сигнал о тревоге в городе при падении частей ракеты не сработал.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону