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Коммерсантъ FM
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«Известия»: полиция ликвидировала магазин наркотиков, 5 лет действовавший в 22 регионах России

Сотрудники полиции ликвидировали крупный сетевой магазин наркотиков с центром в Магаданской области. Он работал в 22 регионах России в течение пяти лет, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника газеты, организацией наркобизнеса занимались семь человек: шесть мужчин, старшему из которых было 42 года, а младшему — 19, и 36-летняя женщина, отбывавшая наказание за кражу. Все, за исключением самого младшего, имели различные судимости — за хранение наркотиков, хулиганство, езду в состоянии опьянения и угоны.

По версии следствия, структура организации состояла из трех подразделений — первое занималось вербовкой, второе отвечало за хранение, фасовку и транспортировку, а третье контролировало взаимодействие с закладчиками. Кроме того, в каждом из 22 регионов присутствия наркомагазин имел своего представителя, передают «Известия».

Эрдни Кагалтынов

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