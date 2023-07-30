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Запуск ракеты Electron со спутником нового поколения отменили перед стартом

Запуск американской ракеты Electron со спутником дистанционного зондирования Земли нового поколения Acadia компании Capella Space был отменен прямо перед стартом. Запуск должен был пройти с космодрома в Новой Зеландии. Об отмене запуска сообщил портал Spaceflight Now.

Фото: Rocket Lab

Фото: Rocket Lab

О причинах отмены запуска не сообщается. Старт должен был пройти сегодня утром, 30 июня, с пусковой площадки Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии. Ракета должна была доставить на орбиту спутник Acadia. Он может получать изображения в условиях, непригодных для работы сенсоров видимого диапазона, например ночью или во время облачности.

Electron — двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса. Высота ракеты достигает 18 м, ее диаметр — 1,2 м, стартовая масса — 12,55 т. Она предназначена для запусков небольших космических аппаратов, в том числе микроспутников и наноспутников. Кроме того, ракета может выводить полезный груз до 200 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.

Анастасия Ларина

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