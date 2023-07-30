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Коммерсантъ FM
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«Фонтанка»: трех иностранных участников саммита Россия—Африка обокрали в Петербурге

Трех иностранцев из Ганы, Бурунди и Аргентины, которые прибыли на саммит Россия—Африка, обокрали в Санкт-Петербурге. Все трое обратились в полицию, сообщает «Фонтанка».

33-летний менеджер компании из Ганы Platon Gas Oil по имени Осей заявил полиции, что с 28 по 29 июля неизвестный похитил из его номера в гостинице Кораблестроителей Park inn доллары и евро на сумму, эквивалентную чуть более 100 тыс. руб., передает издание. Полиция возбудила уголовное дело о краже.

Как сообщает «Фонтанка», гостиничный номер обокрали и у гражданина Аргентины, который поселился в отеле KRAVT Nevsky на улице Александра Невского. 29 июля в номере пропали доллары и евро аргентинца, сумма которых в пересчете на рубли составляет почти 200 тыс. Кроме того, злоумышленник забрал с собой пять банковских карт, отмечает издание, возбуждено уголовное дело.

Третий случай кражи произошел с 58-летней гражданкой Бурунди. У нее, как выяснила «Фонтанка», неизвестный украл из такси телефон Samsung, который она забыла в машине. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, передает издание.

26 июля перед началом саммита Россия—Африка в Санкт-Петербурге 52-летний мужчина обокрал посла России в Замбии Азима Ярахмедова в одном из городских супермаркетов. Злоумышленник украл у дипломата порядка 400 тыс. руб. Подозреваемый был задержан в день совершения кражи.

Эрдни Кагалтынов

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