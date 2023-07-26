Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге задержан вор, обокравший посла РФ в Замбии на 400 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге задержан 52-летний мужчина, который обокрал посла России в Замбии Азима Ярахмедова в одном из городских супермаркетов. По предварительным данным, злоумышленник украл у высокопоставленного дипломата порядка 400 тыс. руб.

«Инцидент произошел в супермаркете "О'Кей" на Московском проспекте. Злоумышленник украл у дипломата барсетку. В украденной барсетке помимо документов лежали 400 тыс. руб. Как только посол РФ в Замбии заметил пропажу, он тут же обратился в полицию»,— сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации собеседников канала в силовых структурах, подозреваемый был задержан непосредственно в день совершения кражи. Он уже дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В квартире у задержанного мужчины нашли украденную у дипломата барсетку, а также похищенные деньги. Злоумышленник, как уточняет РЕН ТВ,— 52-летний мужчина. По информации издания 78.ru, он работает водителем. Другая информация о личности задержанного не раскрывается.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...