В Петербурге задержан вор, обокравший посла РФ в Замбии на 400 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге задержан 52-летний мужчина, который обокрал посла России в Замбии Азима Ярахмедова в одном из городских супермаркетов. По предварительным данным, злоумышленник украл у высокопоставленного дипломата порядка 400 тыс. руб.

«Инцидент произошел в супермаркете "О'Кей" на Московском проспекте. Злоумышленник украл у дипломата барсетку. В украденной барсетке помимо документов лежали 400 тыс. руб. Как только посол РФ в Замбии заметил пропажу, он тут же обратился в полицию»,— сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации собеседников канала в силовых структурах, подозреваемый был задержан непосредственно в день совершения кражи. Он уже дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В квартире у задержанного мужчины нашли украденную у дипломата барсетку, а также похищенные деньги. Злоумышленник, как уточняет РЕН ТВ,— 52-летний мужчина. По информации издания 78.ru, он работает водителем. Другая информация о личности задержанного не раскрывается.

Александр Кислов