Беглов доложил Путину о главных инфраструктурных проектах Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе выполнения его поручений по реализации главных инфраструктурных проектов. Об этом 30 июля сообщается в Telegram-канале градоначальника.

В частности, господин Беглов упомянул строительство Большого Смоленского моста, Широтной магистрали скоростного движения, а также трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка.

«Поблагодарил президента за неизменную поддержку инфраструктурных проектов Петербурга»,— отметил в своем обращении петербургский градоначальник.

Напомним, в воскресенье, 30 июля, президент РФ принимает в Петербурге Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. В центре города в этот день действуют масштабные дорожные ограничения.