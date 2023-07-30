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Коммерсантъ FM
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БКФ: валютные вклады россиян в июне сократились до $48,4 млрд

За июнь 2023 года валютные вклады физлиц в российских банках уменьшились на $1,2 млрд — до $48,4 млрд. По сравнению с февралем 2022 года этот показатель сократился вдвое (на 48,5%), заявил «РИА Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ.

«Валютные вклады физлиц в российских банках за июнь сократились на $1,2 млрд, до $48,4 млрд на 1 июля 2023 года. За первое полугодие 2023 года они сократились на $9,7 млрд, а за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года их объем снизился почти вдвое – на $45,5 млрд, или на 48,5%»,— сказал господин Осадчий.

По мнению аналитика, главной причиной снижения объема вкладов являются ограничения, введенные в отношении Банка России. Он заявил, что переток валюты за рубеж является главным направлением оттока валютных вкладов, второе по значимости направление — переток в наличную валюту.

По данным господина Осадчего, за период с февраля 2022 года по май 2023 года валютные депозиты россиян в иностранных банках увеличились на $42,7 млрд, а объем наличной валюты — на $12,5 млрд.

Аналитик объяснил, что ЦБ не снимает ограничения на валютные вклады, потому что ЕС и США ввели эмбарго на поставки долларов и евро в РФ. При этом, по его мнению, в дальнейшем ограничения могут быть ослаблены или сняты в отношении валют дружественных стран, например, юаня.

Подробнее о доходности вкладов в валюте дружественных стран — в материале «“Дружественные” депозиты».

Эрдни Кагалтынов

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