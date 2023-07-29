В Краснодаре разыскивают мужчин, напавших на сотрудников ДПС

В Краснодаре по поручению руководителя регионального следственного управления Андрея Маслова возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ). Об этом следственное управление СКР по Краснодарскому краю сообщило в своем телеграм-канале.

Информация о конфликте группы мужчин с полицейскими, которые исполняли свои должностные обязанности, появилась сегодня в социальных сетях. Следственный отдел по Западному округу города Краснодара СКР по краю незамедлительно организовал проверку.

«Согласно полученным данным, 29 июня 2023 года возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре остановился автомобиль ВАЗ, который создал препятствие другим участникам дорожного движения. В ответ на законные требования сотрудников ДПС водитель автомобиля и его четверо пассажиров оказали им неповиновение, а в процессе пресечения их противоправных действий — применили в отношении полицейских насилие»,— говорится в сообщении. С места происшествия нарушители скрылись.

Личность и местонахождение, а также обстоятельства происшествия установит следствие. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в следственном управлении СКР по краю.

Правоохранители просят очевидцев инцидента обратиться в следственный отдел по Западному округу города Краснодара краевого управления СКР по адресу: город Краснодар, улица Тургенева, 152, телефон для связи 8-861-224-90-21.

Маргарита Синкевич

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