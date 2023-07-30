Уральские политики поздравили моряков с днем ВМФ

Власти регионов Уральского федерального округа (УрФО) поздравили военных моряков и ветеранов флота с Днем Военно-морского флота (ВМФ). День ВМФ отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в своем поздравлении отметил, что регионы Урала многие годы шефствуют над военными кораблями Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Он подчеркнул, что моряки успешно выполняют все задачи по обороне водных рубежей в условиях специальной военной операции.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал российский флот гордостью России. «Множество уральцев доблестно несут службу на флоте, являя собой пример мужества, силы духа, верности Отечеству. Уральские предприятия выпускают широкий спектр продукции, необходимой для развития отечественного судостроения, решают важные задачи обеспечения технологического суверенитета России»,— подчеркнул он.

Глава Тюменской области Александр Моор заявил, что регион внес свой вклад в дело укрепления ВМФ. Так, на «Тюменской земле» в годы войны в кратчайшие сроки был налажен выпуск быстрых и маневренных торпедных катеров.

Ключевым событием в День ВМФ станет парад в Санкт-Петербурге, который посетят президент Владимир Путин и главы четырех африканских государств.

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