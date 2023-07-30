Гэтжи нокаутировал Порье в главном бою UFC 291

Боец смешанных единоборств (ММА) из США Джастин Гэтжи победил другого американца — Дастина Порье — в главном бою 291-го турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Солт-Лейк-Сити

Бой закончился нокаутом во втором раунде. Таким образом, Гэтжи взял у Порье реванш за поражение в 2018 году. Ему достался пояс «Самого опасного мерзавца» (BMF-пояс). В 2019 году этот пояс впервые получил американцу Хорхе Масвидаль после победы над Нейтом Диасом.

Джастину Гэтжи 34 года. На его счету 25 побед и 4 поражения. На счету 34-летнего Дастина Порье 29 побед и 8 поражений.