Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Американский боксер Теренс Кроуфорд победил соотечественника Эррола Спенса в 12-раундовом поединке. Бой, проходивший в Лас-Вегасе (США, штат Невада), завершился нокаутом в девятом раунде.

35-летний Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 66,68 кг. Он защитил титул Всемирной боксерской организации (WBO) и получил титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которые ранее принадлежали Спенсу. Кроуфорд владеет поясом WBO с 2018 года, он защитил его в седьмой раз.

Для Кроуфорда победа стала 40-й в профессиональной карьере (31 нокаутом). Он ни разу не проигрывал. Для 33-летнего Спенса поражение стало первым в карьере при 28 победах (22 нокаутом). Он владел поясами IBF с 2017 года, WBC — с 2019 года, WBA — с 2022 года.

На данный момент абсолютными чемпионами мира в профессиональном боксе являются всего четыре человек. Кроме Теренса Кроуфорда это Девин Хэйни (США, до 61,23 кг), Джермелл Чарло (США, до 69,9 кг) и Сауль Альварес (Мексика, до 76,2 кг).

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...