Беглов объяснил Путину замедление темпов ввода жилья созданием социальной инфраструктуры

Темпы ввода жилья замедлились в Санкт-Петербурге в связи с требованием властей сдавать вместе с домами социальную инфраструктуру. Так губернатор Александр Беглов ответил на вопрос президента Владимира Путина о «небольшом снижении» в показателях по строительству.

«Снижение — мы до конца года выполним,— оно связано с тем, что мы сегодня заставляем строителей сдавать жилье вместе с социальными объектами. Нет социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник — нет жилья. Вот такие правила на сегодняшний день действуют»,— сказал господин Беглов на встрече с президентом. Его слова приведены на сайте Кремля.

Губернатор также рассказал, что начало строительства Большого Смоленского моста запланировано на декабрь 2023 года. Завершение строительства Широтной магистрали ожидается к 2030 году. По прогнозу петербургских властей, строительство новой трамвайной линии по маршруту «Станция метро "Купчино" — поселок Шушары — Славянка» будет завершено к 2027 году.

Президент поблагодарил губернатора от себя и от гостей саммита Россия—Африка, который прошел в Санкт-Петербурге. По словам господина Путина, «все как один отметили отличное состояние города».

О саммите — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда-3».

Леонид Уварчев