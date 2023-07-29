Сеть «Пятерочка» восстановила лицензию на продажу алкоголя

Во всех точках торговой сети «Пятерочка» (принадлежит X5 Group, в которую также входят сеть «Перекресток» и дискаунтер «Чижик») возобновилась продажа алкогольных напитков. Лицензия на их продажу восстановлена, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе «Пятерочки».

Корреспондент «Ъ-СПб» убедился, что сигнальные ленты в магазинах начинают снимать, а алкоголь вновь продается.

Напомним, ранее стало известно, что комитет по промышленной политике, инновациям и торговле администрации Петербурга приостановил действие лицензии на продажу алкоголя в сети «Пятерочка». Запрет был введен 27 июля и распространился на более чем 500 петербургских магазинов.

В пресс-службе ритейлера ранее заявляли, что приостановка лицензии связана с нарушением трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов сети несовершеннолетнему продали алкоголь.

Подробнее о приостановке лицензии — в материале «Ъ-СПб» «“Пятерочка“ снижает градус до нуля».