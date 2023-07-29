FIFA разрешила «Ростову» регистрировать новых футболистов

Футбольный клуб «Ростов» сегодня, 29 июля, представил шесть новых игроков Российской премьер-лиги. Ранее FIFA запретила клубу регистрировать новичков из-за долга перед шведским «Норчёпингом» после трансфера игрока Понтуса Алмквиста.

О регистрации «Ростовом» новых футболистов сообщается на сайте РПЛ. Среди новых игроков: Роман Акбашев, Илья Вахания, Алексей Ионов, Кирилл Столбов, Данила Сухомилов, Евгений Чернов, Мохаммад Мохеби.

23 июля стало известно, что FIFA запретила «Ростову» регистрировать новых игроков. Причиной такого решения стали проблемы с переводом денег шведскому клубу «Норчёпинг» за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц говорил, что клуб пытался решить проблему оплатой, но ему отказывали банки «по политическим мотивам».

24 июля президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига обсуждает с FIFA и UEFA, как решить проблему с регистрацией новых игроков «Ростова».

26 июля главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что хотел выпустить игроков академии на матч с «Рубином» и поражением обратить внимание на кадровую проблему клуба. Однако «Ростов» победил в этом матче со счетом 1:0. Сегодня, 29 июля, «Ростов» сыграет во втором туре РПЛ против «Зенита».

Анастасия Ларина