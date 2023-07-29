На Кубани на оздоровительную кампанию для детей в 2023 году выделили 2,8 млрд рублей

В 2023 году на организацию отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае выделили 2,8 млрд руб.: 2,2 млрд руб. из краевого бюджета и 647 — из муниципальных. Это на 250 млн руб. больше, чем в 2022 году. Тогда было освоено 2,56 млрд руб., включая 1,8 млрд из краевого бюджета и 731 млн руб. — из муниципальных. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВДЦ «Орлёнок» Фото: Пресс-служба ВДЦ «Орлёнок»

Как отметили в ведомстве, для оздоровительных организаций предусмотрены следующие меры государственной поддержки: льготы по налогу на имущество организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края; субсидии из бюджета региона местным бюджетам муниципальных образований Кубани в целях софинансирования мероприятий по обеспечению организации отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (объем финансирования на 2023 год — 15 млн руб.); субсидии из краевого бюджета в целях реализации мероприятий, направленных на создание быстровозводимых конструкций (объем финансирования — 100 млн руб.).

Кроме того, с начала года по линии министерства приобретено 40 983 путевки (курсовки) на сумму более 1,6 млрд руб. (в 2022 году приобретено 41 629 путевок и курсовок на сумму 1,3 млрд руб.). Таким образом поддержали детей-инвалидов, детей, один из родителей которых является инвалидом, сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, детей, добившихся успехов в общественной деятельности, учебе, а также победители соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров и конкурсов.

«Социализация детей в условиях лагеря дает самые положительные результаты: процесс установления новых связей, разностороннее общение с ровесниками, преодоление стеснительности и уже сформировавшихся комплексов и многое другое. Отдых в лагере помогает детям адаптироваться к самостоятельной жизни, научиться принимать решения и брать на себя ответственность»,— считает генеральный директор санатория «Вита» в Анапе Василий Димоев.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае детей принимают 1525 организаций отдыха детей и их оздоровления различного типа против 1509 в прошлом году и 1470 в 2021-м.

Маргарита Синкевич

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