На Кубани в 2023 году детей принимают более полутора тысяч оздоровительных организаций

В 2023 году в Краснодарском крае детей принимают 1525 организаций отдыха детей и их оздоровления различного типа против 1509 в прошлом году и 1470 в 2021-м. Предполагается, что их посетят в ближайшие месяцы 420 тыс. ребят, включая 260 тыс. кубанцев и 160 тыс. жителей других регионов России. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВДЦ «Орлёнок» Фото: Пресс-служба ВДЦ «Орлёнок»

По данным ведомства, в регионе действуют 92 стационарные организации детского отдыха и оздоровления. Их число увеличилось на три учреждения по сравнению с прошлым годом и уменьшилось на четыре по сравнению с позапрошлым. Детские лагеря и здравницы Краснодарского края в этом году планируют принять 310 тыс. юных туристов: 150 тыс. кубанцев и 160 тыс. человек из других регионов России.

Так, 24 тыс. ребят планирует принять Всероссийский детский центр «Орленок». В прошлом году центр посетили более 21 тыс. юных туристов, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе центра.

14 тыс. отдыхающих примет санаторий «Вита» в Анапе. Как рассказал генеральный директор санатория Василий Димоев, в прошлом году из-за закрытых аэропортов пришлось перестраивать логистику. Тогда в первую июньскую смену не заехало порядка 500 человек — более 15% от запланированной к отдыху численности детей. «В этом году такой проблемы уже не было. С первой летней смены мы загружены в полном объеме. С учетом нового корпуса, который запускается уже в ближайшую неделю, их численность вырастет до 3500 детей единовременно»,— пояснил господин Димоев.

Руководитель также рассказал, что сейчас большим спросом пользуются профильные лагеря: спортивные, языковые, творческие, IT, профориентационные смены для детей работников крупных корпораций. У корпоративных клиентов чаще есть запрос на интеграцию своих программ с отдыхом и развитием. «Родители хотят большего внимания к своим детям, более комфортных и безопасных условий отдыха, разнообразия дополнительных услуг»,— резюмировал Василий Димоев.

В киберспортивном лагере FirstCyber сообщили, что в этом году примут 1200 человек.

В минтруда региона также рассказали, что 97 тыс. детей примут в 989 пришкольных лагерях с дневным пребыванием. В сравнении с прошлым годом их число уменьшилось на 11 единиц. Еще 9,5 тыс. ребят ожидают в 406 детских лагерях труда и отдыха, что на 16 лагерей больше, чем в 2022 году.

Число детских палаточных лагерей в Краснодарском крае увеличилось с 30 в 2022 году до 38 в текущем. Предполагается, что в них отдохнут в этом году 4,8 тыс. юных туристов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», с учетом круглогодичного функционирования во всех типах организаций Краснодарского края для отдыха детей, включая пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха, а также лагеря палаточного типа, в 2022 году побывало 418,8 тыс. ребят, в том числе 257,6 тыс. кубанцев.

Маргарита Синкевич

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