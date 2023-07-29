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Коммерсантъ FM
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В Вильнюсе задержан обвиняемый в разрисовывании инсталляции в виде ШИЗО Навального

В Вильнюсе задержан мужчина, которого обвиняют в том, что он мелками изрисовал инсталляцию в виде штрафного изолятора (ШИЗО) российского оппозиционера Алексея Навального. В отношении задержанного возбуждено дело о нарушении общественного порядка, сообщает Delfi со ссылкой на полицию Вильнюсского округа.

Акция в поддержку Алексея Навального у инсталляции в Вильнюсе, 5 июля

Акция в поддержку Алексея Навального у инсталляции в Вильнюсе, 5 июля

Фото: Janis Laizans, Reuters

Акция в поддержку Алексея Навального у инсталляции в Вильнюсе, 5 июля

Фото: Janis Laizans, Reuters

По версии правоохранительных органов, задержанный мужчина 1974 года рождения изрисовал инсталляцию и тротуар на проспекте Конституции 28 июля в 0:20 по местному времени (совпадает с московским).

Инсталляция представляет собой макет штрафного изолятора. Прохожим предлагается «хотя бы на мгновение» почувствовать то, «что ощущает главный враг Путина — лидер оппозиции Алексей Навальный». Инсталляцию открыли в Вильнюсе 5 июля, ее автором является брат Алексея Навального Олег. 7 июля ее пытались поджечь, а позже обмотали черной лентой. Арт-объект будет находиться в Вильнюсе до конца июля.

Эрдни Кагалтынов

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