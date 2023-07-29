Орловская народная дружина «Бригада Катукова» начала тренировки на специальном полигоне

Народная дружина «Бригада Катукова», созданная в Орловской области, начала тренировки утром 29 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, занятия прошли на учебном полигоне, который открылся после реконструкции и оборудован под несколько дисциплин.

Господин Клычков рассказал, что на полигоне установлены галереи для стрельбы, вагончики для размещения штаба и личного состава обучаемых. На объекте «значительно расширена материальная база для обучения», она включает несколько десятков массогабаритных макетов различных видов вооружения и демонстрационных материалов. Как отметил губернатор, обучение будет проводиться опытными инструкторами, прошедшими специальную подготовку, а также ветеранами СВО.

«Каждый прошедший обучение овладеет навыками экстренной медицинской помощи, управления БПЛА, ориентирования на пересеченной и городской местности, владения различными типами стрелкового оружия и, главное, слаженно работать в команде. Также каждый будет обеспечен вещевым имуществом с отличительными знаками. ''Бригада Катукова'' – важный для региона шаг к организации нового патриотического движения. Она в случае необходимости окажет помощь и содействие правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка»,- рассчитывает Андрей Клычков.

Он сам предстал перед дружинниками в военной форме (за исключением черной бейсболки с красной головой быка) и обратился к ним с приветственной речью. Ранее губернатор говорил, что в процессе формирования отряда дружинники будут проходить «специальную подготовку на полигоне МВД в Орловском муниципальном округе».

Владимир Зоркий