В Орловской области создан отряд «народной дружины»

Отряд «народной дружины» под названием «Бригада Катукова» был создан в Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал губернатор Андрей Клычков, в процессе формирования отряда дружинники будут проходить «специальную подготовку на полигоне МВД в Орловском муниципальном округе». «Там будут проведены дополнительные мероприятия по устройству необходимых площадок. Поручил к концу июля завершить все работы»,— сообщил губернатор. Отряд будет формироваться из добровольцев, которых обучат основам боевой подготовки, обращения с оружием, оказания медицинской помощи, ориентирования на местности и другим важным навыкам.

На шевроне бригады, опубликованном пресс-службой правительства региона, изображен орел, сражающийся с коброй. Над животными — стилизованная часть герба Орловской области

Запись в бригаду будет производиться в специальной группе «Вконтакте», а последующий прием добровольцев — в здании администрации Советского района в городе Орле.

Отряды территориальной обороны в Черноземье уже действуют в Белгородской (там их планируют вооружить) и Курской областях. В конце мая курский губернатор Роман Старовойт также предлагал разрешить теробороне использовать оружие во время учебных стрельб или контртеррористических операций. При этом он отмечал, что регион выступает против выдачи членам теробороны оружия на постоянной основе. Воронежский губернатор Александр Гусев говорил, что против вооружения теробороны, но в этом регионе ее не существует.

Сергей Калашников

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