Ректор ГАПУ стала председателем удмуртского отделения российского общества «Знание»

Ректор Глазовского государственного инженерно-педагогического университета имени В. Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова избрана председателем удмуртского регионального отделения российского общества «Знание». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ее кандидатуру поддержали единогласно на общем собрании регионального отделения, прошедшем в Центре оценки качества образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Вице-премьер Удмуртии Татьяна Чуракова отметила, что начавшаяся ранее перезагрузка российского общества «Знание» продолжается теперь на уровне региональных отделений.

«Работа в регионах должна ориентироваться на местные культурные особенности, специфику субъекта, интересы потенциальной аудитории. Для республики это новый вызов: нам предстоит принимать активное участие в проектах российского общества «Знание», и стать инициаторами собственных просветительских практик и мероприятий»,— сказала госпожа Чуракова.

Она подчеркнула, что в 2023 году, объявленном в Удмуртии Годом молодежи, необходимо акценты поставить на работе с детскими общественными организациями и молодежью.

«Наша миссия — доносить достоверные и современные знания до тех, кто в них нуждается, информировать граждан России о достижениях в областях науки, культуры и искусства, истории, здравоохранения, экологии и других сферах жизни. Уверена, что объединив усилия, мы сможем проводить просветительские мероприятия интересные каждому жителю региона»,— отметила Янина Чиговская-Назарова.

Напомним, ранее Глазовский государственный пединститут был переименован в Глазовский государственный инженерно-педагогический университет.

Подробнее об этом читайте в материале «Вузы обретают универсальность».

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