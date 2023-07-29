В Югру прибыл ковчег с мощами Георгия Победоносца

В Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Святыня в течение двух дней будет доступна для всех желающих в Георгиевском храме.

До 30 июля каждые полтора часа над частицей мощей будут проходить молебны с акафистами. Первое богослужение митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Так, был проведен «Всероссийский молебен о Победе» в поддержку военнослужащих.

Напомним, в начале июня мощи Георгия Победоносца доставили в Храм-на-Крови в Екатеринбурге.

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