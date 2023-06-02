В Екатеринбург доставили ковчег с мощами Георгия Победоносца

В Храм-на-Крови в Екатеринбург сегодня утром доставили ковчег с мощами Георгия Победоносца. Как рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, патриарх благословил провезти этот ковчег по всей стране.

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«Когда человек подхватывает какой-то вирус, для исцеления необходимы противоядие, антидот, антивирус. Видим, что происходит сегодня на Украине. Принимаются законы о правах ЛГБТ. И вот уже вместо крестных ходов на улицах маршируют гей-парады. Путешествие мощей по России — это антидот. Вместе с нами Святой Георгий да победит сатанинского змея!»,— написал у себя в Telegram-канале митрополит, добавив, что вечером мощи увезут из Екатеринбурга в Челябинск, до 19:00 они будут находиться в Храме-на-Крови.

В Екатеринбургской епархии отметили, что сегодня утром прошла литургия, которую возглавлял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

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