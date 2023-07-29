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Коммерсантъ FM
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Минобороны КНР: оборонное сотрудничество с Россией не представляет угрозы ни для одной страны

Оборонное сотрудничество России и Китая направлено на поддержание мира и не представляет угрозы ни для одной страны, утверждает представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. Так он прокомментировал позицию властей Японии, которые накануне выразили обеспокоенность стратегической координацией РФ с Китаем.

«Китайско-российское оборонное сотрудничество основано на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны»,— заверил господин Тань (цитата по «РИА Новости»).

28 июля Минобороны Японии опубликовало новую версию «Белой книги» (одобренный правительством документ), в которой говорится, что Россия представляет «самую серьезную и непосредственную угрозу Европе». Японское правительство также обеспокоено «военной деятельностью России в Индо-Тихоокеанском регионе». С учетом имеющихся опасений, Токио намерен рекордно увеличить траты на оборону.

Подробности — в материале «Ъ» «У Японии все черным по белому».

Лаура Кеффер

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