Пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего парня нашли живым

Поисковики нашли живым 18-летнего уроженца Пермского края Даниила Карпикова, пропавшего накануне на перевале Дятлова (Ивдельский городской округ) в Свердловской области. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Напомним, молодой человек пропал 26 июля. Парня нашли вечером 28 июля. «4 канал» со ссылкой на очевидцев сообщает, что его обнаружили у дороги в палатке. После этого его отвезли на ближайшую базу и накормили.

Перевал Дятлова известен трагедией, которая произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход, чтобы преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Они не вышли на связь в назначенное время. Поисковая операция началась 20 февраля. Тела туристов в нижнем белье были обнаружены недалеко от разорванной палатки.

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