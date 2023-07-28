На перевале Дятлова пропал 18-летний парень из Пермского края

На перевале Дятлова (Ивдельский городской округ) в Свердловской области пропал 18-летний молодой человек из Пермского края Даниил Карпиков. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» поискового отряда «Прорыв».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисковый отряд «Прорыв» Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

Как сообщили в поисковом отряде, Даниил Карпиков — блондин с карими глазами ростом 190 см, он худощавого телосложения. На момент пропажи он был одет в темные спортивные штаны, куртку черного цвета, черную бейсболку, черные кроссовки с белыми вставками. С собой у него были синяя спортивная сумка и черный рюкзак с металлической ручкой.

Полина Хабарова

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