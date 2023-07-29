Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с партийно-правительственной делегацией Китая. Поводом для визита стала 70-я годовщина заключения перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов (в КНДР в этот день празднуют День Победы в великой Отечественной освободительной войне). Китайскую делегацию возглавлял член Политбюро Центрального комитета Компартии КНР Ли Хунчжун.

«Еще раз подтверждены позиции двух партий и правительств КНДР и Китая, намеревающихся энергично продвигать социалистическое строительство и инициативно реагировать на сложную международную обстановку путем тесного стратегического и тактического взаимодействия двух стран, непрерывно поднимать и развивать дружбу и товарищеское сотрудничество на новом высоком уровне»,— говорится в сообщении государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (цитата по ТАСС).

Ким Чен Ын выразил признательность за направление партийной и правительственной делегации и поблагодарил китайский народ и руководство КНР за то, что «кровью оказали помощь в революционной войне».

На мероприятиях по случаю годовщины перемирия в Корейской войне кроме китайской делегации принимали участие и российские чиновники. Свой первый визит в КНДР совершил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Россия с КНДР засели в одном окопе».

Леонид Уварчев