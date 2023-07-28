Путин и африканские лидеры приняли декларацию саммита Россия — Африка

Президент РФ Владимир Путин и главы африканских государств — участников саммита Россия — Африка, прошедшего в петербургском «Экспофоруме», приняли итоговую декларацию. Об этом 28 июля заявил российский лидер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целом мы высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на саммите. Уверен, что достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия наших народов»,— отметил, в частности, господин Путин.

Также в ходе саммита был принят план действий форума партнерства на 2023—2026 годы и несколько других документов.

«Ъ-СПб» писал, что саммит Россия — Африка проходил в Петербурге 27-28 июля.

Яркие моменты состоявшегося мероприятия — в нашей фотогалерее.

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