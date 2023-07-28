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Глава Африканского союза: Путин продемонстрировал готовность вести диалог по Украине

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал готовность вести диалог для разрешения ситуации на Украине. Об этом заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани по окончании пленарного заседания саммита Россия—Африка. По его словам, теперь осталось убедить сделать это другую сторону.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нужно, чтобы мы добились прекращения огня, потому что война — это всегда нечто непредсказуемое, и чем дольше она длится, тем более непредсказуемой она становится. Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение»,— заявил господин Ассумани. «Теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится»,— сказал председатель Афросоюза. Он выразил надежду, что посредническая миссия приведет к положительным результатам. «Будем говорить с одной стороной и другой»,— сказал Азали Ассумани.

По итогам второго саммита Россия—Африка, который прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге, была принята итоговая декларация. Положений, которые касаются ситуации на Украине, документ не содержит.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда».

Мария Федотова

Фотогалерея

Саммит Россия—Африка

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Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На форуме была организована выставка вооружения

На форуме была организована выставка вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник саммита на выставке вооружения

Участник саммита на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума на пленарном заседании

Участники форума на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн &lt;BR>На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн
На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На форуме была организована выставка вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник саммита на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн
На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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