Глава Африканского союза: Путин продемонстрировал готовность вести диалог по Украине

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал готовность вести диалог для разрешения ситуации на Украине. Об этом заявил председатель Африканского союза Азали Ассумани по окончании пленарного заседания саммита Россия—Африка. По его словам, теперь осталось убедить сделать это другую сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нужно, чтобы мы добились прекращения огня, потому что война — это всегда нечто непредсказуемое, и чем дольше она длится, тем более непредсказуемой она становится. Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение»,— заявил господин Ассумани. «Теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится»,— сказал председатель Афросоюза. Он выразил надежду, что посредническая миссия приведет к положительным результатам. «Будем говорить с одной стороной и другой»,— сказал Азали Ассумани.

По итогам второго саммита Россия—Африка, который прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге, была принята итоговая декларация. Положений, которые касаются ситуации на Украине, документ не содержит.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда».

Мария Федотова