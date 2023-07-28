Виктор Бут принял участие в ретроматче Россия — Африка в Петербурге

Во второй день проведения в Санкт-Петербурге саммита Россия — Африка Российский футбольный союз (РФС) организовал на стадионе «Петровский» ретроматч с участием легенд сборной России и звезд Африки.

На поле вышли Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, бывшие африканские легионеры российских клубов Макбет Сибайя, Даме Н'Дойе, Чиди Одиа, Секу Олисе.

За сборную России заявлен российский предприниматель Виктор Бут, в 2012 году осужденный в США на 25 лет за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма и в декабре прошлого года обмененный на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Ъ-СПб» взял у господина Бута флеш-интервью.

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