Правительство Украины уволило замминистра обороны Полищука, отправленного послом в Индию

Правительство Украины согласовало увольнение замминистра обороны Александра Полищука и первого зампреда Государственной архивной службы Татьяны Емельяновой. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Также сообщается, что временно исполняющим обязанности министра культуры и информационной политики назначен Ростислав Карандеев.

Александр Полищук, генерал-майор запаса, занимал должность замминистра обороны с октября 2019 года. В прошлом месяце стало известно, что Владимир Зеленский назначил Александра Полищука чрезвычайным и полномочным послом в Индии.

Ранее должность министра культуры занимал Александр Ткаченко. «РБК Украина» сообщил, что господина Ткаченко решили уволить после ряда скандалов — президент Владимир Зеленский лично поручил премьеру Денису Шмыгалю найти чиновнику замену. По данным «Украинской правды», скандалы с участием Александра Ткаченко связаны с его призывом о распределении государственных средств на строительство музеев и реставрацию памятников. Многие граждане сочли неуместным во время боевых действий тратить более 500 млн гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

Полина Мотызлевская